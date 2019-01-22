Hürriyet: Taksicilerin sorunu artık kronikleşmiş

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Parkı mevkiindeki Ömür Taksi ve Park Taksi duraklarını ziyaret etti. Hürriyet’e programı sırasında CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe yöneticileri Mediha Satıcı ve Arda Başaran, İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök ve partililer eşlik etti.

“SİZİ DİNLEYECEĞİZ”

Taksici esnafı ile buluşmasında bol bol sorun dinleyen başkan adayı Hürriyet, bir araya gelinmesi halinde çözülmeyecek problemin olmadığını savundu. AKP döneminde ‘Nasıl olsa belediyeyi alıyoruz’ denilerek ilçeye hizmet edilmediğini vurgulayan Hürriyet, “10 sene önceki sorunlar hala var. Herkes şikayet ettiğine göre demek ki bir şeyler yanlış gidiyor. Bu yanlış anlayış değişmeli. Taksicilerimizin sorunları kronikleşmiş. Bizler sizlerle bir araya gelerek sorunlarını konuşup birlikte çözeceğiz” dedi.