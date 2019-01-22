Uslu’dan ÇYDD’ye anlamlı ziyareti

CHP Körfez İlçe Örgütü’nde parti yöneticilerinin ziyaretleri devam ediyor. Belediye başkan adayı Bozkurt Uslu ile partililer, son olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Körfez Şube Başkanı Serab Baykurt ve yönetimine konuk oldular. Aynı zamanda aday adaylığı sürecinde CHP’li Uslu’nun rakibi de olan Baykurt, parti yöneticilerini oldukça sıcak bir şekilde karşıladı.

BAYKURT DESTEK VERECEK

Gerçekleşen ziyaret sırasında başkan adayı Uslu’ya ilçe başkanı Cavit Dağdeviren, İlçe Kadın Kolları Başkanı Figen Ergün ve meclis üyesi aday adaylarından Sevgi Yaman Kel de eşlik etti. Görüşme sırasında seçim sürecinde yapılacak çalışmalar ele alındı. Dernek başkanı Serab Baykurt, Körfez’de seçimin kazanılabilmesi için elinden gelen desteği vereceğini dile getirdi.