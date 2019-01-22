Giresunlulardan Çiftçi’ye destek

AKP Çayırova Belediye Başkan adayı Bünyamin Çiftçi, SKM programları kapsamında halkla buluşmalarını sürdürüyor. Çiftçi son olarak Kocaeli Şebinkarahisarlılar Derneği, Toplu Konak ve Gökçetaş Köyü dernekleri tarafından Şekerpınar’da verilen kahvaltı programına katıldı. Üyeler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Çiftçi, vatandaşlarla tek tek sohbet etti.

ORTAK AKILLA YÜRÜTECEĞİZ

Buluşmada dernek yöneticilerine seslenen Çiftçi, “Kentimiz için istişarelere önem verip Çayırova’yı ortak akıl ile yöneteceğiz. İlçemizin aldığı hizmetleri daha ileri noktaya taşımak istiyoruz. Çayırova’ya güzellikler katacağız” diye konuştu. Toplantıda konuşan dernek yöneticileri de Çiftçi’ye destek olacaklarını dile getirdi.