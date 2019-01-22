Dalkılıç, İZOCAM işçisinin yanında

Kristal-İş ile İzocam işveren arasındaki toplu iş sözleşmesi sürecinin tıkanmasıyla Kocaeli Dilovası ve Mersin Tarsus’ta bulunan fabrikalarda başlayan grev bugün 5. gününe girdi. İşçiler greve devam ederken destek ziyaretleri de devam ediyor. Saadet Partisi Dilovası Belediye Başkan Adayı Ercan Dalkılıç da grevdeki işçileri ziyaret ederek destek verdi. Haklarını arayan işçilerin yanında olduklarını belirten Dalkılıç, şunları söyledi: “Ülkede alım gücü yarı yarıya düştü. Çarşı, pazar ateş pahası. Birçok fabrika işçilerinin süresiz izine çıkarıyor. Birçoğu üretimi durduruyor.

CİDDİ SIKINTI VAR

Ciddi bir sıkıntının eşiğindeyiz ama ekranlardan polyannacılık oynanıyor. Ülkenin en büyük sanayi kentlerinden birisi olan bölgemiz de üretim durma noktasına geldi. İzocam fabrikasında başlayan grev inanıyoruz ki her iki tarafın çabaları sonrasında olumlu sonuçlanır. Biz her zaman işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanındayız. Onların tek derdi evlerine namerde muhtaç olmadan ekmek götürebilmek. Bizim belediyecilik anlayışımız da halkımız hak ettiği hizmeti aldığı gibi bizleri de kendilerine hizmet ederken bulacaklar.”