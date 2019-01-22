Direksiyon başında kalp krizi geçiren kişi, hayatını kaybetti

Alınan bilgi ve iddialara göre, İstanbul'da bir firmada çalışan Nazmi Yılmaz dün İzmit'te bulunan şantiyeye geldi. İzmit'te işlerini tamamlamasının ardından yola çıkan Nazmi Yılmaz, TEM Otoyolu'nda direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Yanında bulunan arkadaşı el frenini çekerek aracı durdururken, 112 Acile haber verdi.
CENAZE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Nazmi Yılmaz'ı yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Evli, 2 çocuk babası Nazmi Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı. Otopsinin ardından Nazmi Yılmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz