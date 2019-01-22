Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:09 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:11 TSİ

Mutlu: Kimseye diyet borcum yok

Karşıyaka Barbaros Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen SP’nin Başiskele adayı Av. Zafer Mutlu, “Beni bir şahıs ya da grup desteklemiyor. Kimseye diyet borcum yok” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Saadet Partisi Başiskele Belediyesi Başkan adayı Zafer Mutlu, seçim öncesindeki programları kapsamında Barbaros Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin kapısını tek tek çalan başkan adayı Mutlu, bölgedeki esnafı da turlayarak bol kazanç temennisinde bulundu. Başiskele’ye hizmet için yola çıktıklarını dile getiren Mutlu, “Biz ilçemizde adaleti tesis edeceğiz” dedi.

“31 MART’TA BİR DÖNEM KAPANACAK”

Açıklamalarında “Hiç kimseye diyet borcumuz yok” diyen Mutlu, “Haliyle arkamızda herhangi bir şahıs ya da grup yok. Tek derdimiz Başiskele’de adaleti, liyakati, israf etmemeyi esas alacak bir yönetim anlayışını iktidara getirmektir. Kimseyi dışlamayacak, geçmişle kavga etmeyeceğiz. 31 Mart’ta bir dönem kapanacak, 1 Nisan itibarıyla 2024’e kadar bu ilçemizde en güzel hizmet nasıl verilebilir anlayışını ortaya koyacağız” dedi.

Bugün 15:09 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
MHP seçim sloganını belirledi mask
MHP seçim sloganını belirledi
Nazlıgül: Sibel Hanım mavi tura çıksın mask
Nazlıgül: Sibel Hanım mavi tura çıksın
Enver Alçık, kalp krizi geçirdi mask
Enver Alçık, kalp krizi geçirdi
Zafer Mutlu: Kimseye kıyak yapmaya gelmiyoruz mask
Zafer Mutlu: Kimseye kıyak yapmaya gelmiyoruz
Şahin, Çerçili’de moral buldu mask
Şahin, Çerçili’de moral buldu
Şener Söğüt’ün hedefi yüzde 60 mask
Şener Söğüt’ün hedefi yüzde 60
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi mask
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı! mask
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı!
Sibel Gönül'e şok edici tepki! mask
Sibel Gönül'e şok edici tepki!
Gönül’e ‘okulda siyaset’ tepkisi büyüyor! mask
Gönül’e ‘okulda siyaset’ tepkisi büyüyor!
“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız” mask
“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız”
Darıca Gençlerbirliği, aynı anda iki iş adamına satıldı! mask
Darıca Gençlerbirliği, aynı anda iki iş adamına satıldı!

GALERİ

İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti mask
İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti
Karaçi sokakları göle döndü mask
Karaçi sokakları göle döndü
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak mask
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak mask
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri mask
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı mask
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL