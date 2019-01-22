Mutlu: Kimseye diyet borcum yok

Saadet Partisi Başiskele Belediyesi Başkan adayı Zafer Mutlu, seçim öncesindeki programları kapsamında Barbaros Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin kapısını tek tek çalan başkan adayı Mutlu, bölgedeki esnafı da turlayarak bol kazanç temennisinde bulundu. Başiskele’ye hizmet için yola çıktıklarını dile getiren Mutlu, “Biz ilçemizde adaleti tesis edeceğiz” dedi.

“31 MART’TA BİR DÖNEM KAPANACAK”

Açıklamalarında “Hiç kimseye diyet borcumuz yok” diyen Mutlu, “Haliyle arkamızda herhangi bir şahıs ya da grup yok. Tek derdimiz Başiskele’de adaleti, liyakati, israf etmemeyi esas alacak bir yönetim anlayışını iktidara getirmektir. Kimseyi dışlamayacak, geçmişle kavga etmeyeceğiz. 31 Mart’ta bir dönem kapanacak, 1 Nisan itibarıyla 2024’e kadar bu ilçemizde en güzel hizmet nasıl verilebilir anlayışını ortaya koyacağız” dedi.