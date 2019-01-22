AKP Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt, partisinin ilçe gençlik kollarının Doğan Orak başkanlığındaki haftalık yönetim kurulu toplantısına konuk oldu. Toplantıda ilçe başkanı Ramazan Tuna ile İlçe SKM Başkanı Fehmi Öztürk de hazır bulundu. Gençlerle tek tek selamlaşan ve kendilerine özellikle seçim sürecinde büyük görevler düştüğünü belirten başkan adayı Şener Söğüt, “Sizlerin enerjisi bizlere güç, kuvvet olacak. Her seçimde bu teşkilatın dinamosu olan gençlerimiz ile birlikte önce 31 Mart’ta zaferi kazanacağız daha sonra da Körfez’i birlikte geleceğe taşımak adına adımlar atacağız” dedi.
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Söğüt, gençlere konuk oldu
AKP Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt, partisinin ilçe gençlik kollarının Doğan Orak başkanlığındaki haftalık yönetim kurulu toplantısına konuk oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz