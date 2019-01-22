CHP Çayırova’da SKM belirlendi

CHP Çayırova İlçe Örgütü, 31 Mart yerel seçimleri öncesindeki çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda seçim sürecini yönetecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) heyeti de belirlendi. İlçe başkanı Çetin Hartamacı’nın başkanlığında kurulan SKM’de partinin eski milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve eski belediye başkanı Timur Koç’un koordinatör olarak görev yapacakları belirlendi. Cihan Soyluçiçek’in başkanı olduğu SKM’de, Yaşar Tarhan, Sabri Yılmaz, Lütfü İlhan, Gönül Aluç ve Türkan Kılıç yer alıyor.