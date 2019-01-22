CHP Çayırova İlçe Örgütü, 31 Mart yerel seçimleri öncesindeki çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda seçim sürecini yönetecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) heyeti de belirlendi. İlçe başkanı Çetin Hartamacı’nın başkanlığında kurulan SKM’de partinin eski milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve eski belediye başkanı Timur Koç’un koordinatör olarak görev yapacakları belirlendi. Cihan Soyluçiçek’in başkanı olduğu SKM’de, Yaşar Tarhan, Sabri Yılmaz, Lütfü İlhan, Gönül Aluç ve Türkan Kılıç yer alıyor.
Bugün 15:11 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:13 TSİ
CHP Çayırova’da SKM belirlendi
CHP Çayırova İlçe Örgütü, 31 Mart yerel seçimleri öncesindeki çalışmalarına hız verdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:11 TSİ - Siyaset
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz