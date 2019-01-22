SP Çayırova’da iki kadın aday

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Saadet Partisi’nin (SP) Çayırova teşkilatındaki adaylık hareketliliği sürüyor. 27 Ocak’ta belediye başkan adayının açıklanmasının beklendiği partide önceki gün iki kadın meclis üyesi aday adaylığı için resmi başvuruda bulundu. Nuray Bal ve Rukiye Civan, dosyalarını SP Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu’ya teslim etti. İlçe başkanı Aksu, kadın siyasette yer almasının önemine değindi, “Kendilerinin önemli hizmetler üreteceklerini eminim” dedi. SP’li Nuray Bal ve Rukiye Civan, belediye meclis üyeliği aday adaylığı için hazırladıkları başvuru dosyalarını ilçe başkanı Yusuf Aksu’ya teslim etti.

Nuray Bal kimdir?

1992 Kadıköy doğumlu olan Nuray Bal, ilk, orta ve lise öğrenimini Kadıköy’de tamamladı. Daha sonra ise Anadolu Üniversitesi Öğretmenlik bölümünden mezun oldu. Evli olan Bal, özel bir kurumda öğretmenlik yapıyor.

Rukiye Civan kimdir?

1995 Kadıköy doğumlu olan Rukiye Civan, ilköğrenimini Çayırova’da, lise öğrenimini ise Gebze İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yükseköğrenimine devam ediyor.