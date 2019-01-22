AKP Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, beraberindeki heyetle birlikte Darıca Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti. Bıyık, Cumhur İttifakı’nın Darıca’daki ortak adayı olduğunu ifade ederek ülkücü camiayla sürekli istişare içinde olacağını söyledi. Darıca Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Çakır da yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı adayı olan Bıyık’a destek olacaklarını belirtti. Çakır, “Büyüklerimizin aldığı karara uyacağız. Belediye seçimlerinde aday olarak sizi destekleyeceğiz” dedi.
Bugün 15:16 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:17 TSİ
Bıyık’a ülkücülerden destek
AKP Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, beraberindeki heyetle birlikte Darıca Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:16 TSİ - Siyaset
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz