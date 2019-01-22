Bıyık’a ülkücülerden destek

AKP Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, beraberindeki heyetle birlikte Darıca Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti. Bıyık, Cumhur İttifakı’nın Darıca’daki ortak adayı olduğunu ifade ederek ülkücü camiayla sürekli istişare içinde olacağını söyledi. Darıca Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Çakır da yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı adayı olan Bıyık’a destek olacaklarını belirtti. Çakır, “Büyüklerimizin aldığı karara uyacağız. Belediye seçimlerinde aday olarak sizi destekleyeceğiz” dedi.