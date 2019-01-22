Turan: Katılımcı yönetimi benimseyeceğiz

AKP Kandıra Belediye Başkan adayı Adnan Turan, seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. SKM programları kapsamında gün boyu ilçede temaslarda bulunan Adnan Turan, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine büyük önem veriyor. Turan son olarak ilçe başkanı Erol Ölmez ve belediye başkanı Ünal Köken’in de hazır bulunduğu toplantıda istişare kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

“ESNAFIN GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ”

Turan daha sonra ise eski belediye başkanlarından İsmail Genç ve Kandıralı önemli siyasi simalarından Olcay Çelik ile bir araya geldi. İlçe merkezindeki esnafı da turlayan başkan adayı Adnan Turan, katılımcı bir yönetim anlayışını benimseyeceklerini söyledi. turan, “Bizim için esnafımız ve vatandaşlarımızın görüşü çok önemli. Her zaman kendileriyle bir araya gelip istişare ederek, Kandıra’mızı birlikte yöneteceğiz” dedi.