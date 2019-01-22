AK Parti'de meclis üyelikleri için mülakatlar başladı

YSK takvimine göre 19 Şubat’ta kesinleşecek adaylık başvuruları için AK Parti’de yoğun mesai devam ediyor. Belediye Başkan Adaylarının belirlenmesinin ardından meclis üyelikleri konusunda ilk adım atıldı. Darıca’da belediye meclis üyelikleri için AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı’nda mülakatlar yapıldı. Mülakat görüşmeleri için düzenlenen komisyonda AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay ve AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık yer aldı.

HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Belediye meclis üyelikleri için mülakatlara başladıklarını ve bu görüşmeleri kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Büyükakın “Kentimiz için en iyi hizmeti verebilecek isimleri belirlemek istiyoruz, bunun için yoğun bir çalışma mesaimiz olacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

19 ŞUBAT SON

Listelere son halini vermek için 19 Şubat’a kadar süre olduğunu hatırlatan İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ise “Bugün tanışma amaçlı görüşmeler yapacağız. Müracaat etmiş yeni isimler var, onlarla da tanışacağız, listelerimize son halini önümüzdeki süreçte vereceğiz” dedi.

63 ADAY ADAYI İLE MÜLAKAT

Darıca’da 63 kişiyle mülakat yapacaklarını söyleyen İlçe Başkanı Ufuk Acay ise AK Parti’ye gönül vermiş, Darıca’ya yeni dönemde hizmet verecek isimleri belirlemek için mülakat gerçekleştirdiklerini söyledi.