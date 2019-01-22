Darıca’yı, Darıcalı iş adamı (mı) alıyor?

Yılan hikayesine dönen, her geçen gün değişik ve şaşırtıcı konularla gündeme gelen Darıca Gençlerbirliği’nde Azeri iş adamı Rauf İsmailyov’un da şirketi satın almaktan vazgeçmeye çok yakın olduğu öğrenildi. Sarı Yeşilli ekibi uzun süredir isteyen, ancak bir türlü Şükrü Karabacak’ı ikna edemeyen Metin İnan’a, bu kez kesinlikle şirketin devredileceği gelen haberler arasında.

FUTBOLCULAR ŞEHRİ TERK EDEBİLİR

Tokatspor deplasmanına, 1’i kaleci olmak üzere toplam 12 futbolcu ile giden Sarı Yeşilliler, rakibine 4-0 mağlup oldu ve ateş hattı ile arasındaki puan farkı sadece 5’e düştü. Devre arasında 12 transfere imza atan Darıca ekibinde, futbolcuların sözleşme akıbeti de merak ediliyor. Yarına kadar bekleyecek olan futbolcular, herhangi bir gelişme olmazsa, bir bir şehri terk edecek.

ÇOK İLGİNÇ ŞEYLER OLDU

Geçtiğimiz günlerde Darıca Gençlerbirliği’nin aynı süreçte iki farklı şirkete satıldığı ile ilgili gazetemizde çıkan haberin yankıları devam ediyor. Elde edilen bilgi ve iddialara göre, bir iş adamı ile anlaşamayan Darıca’da şirket kurmayları, İstanbul’da yaşayan iş adamı H.E.’ye aracı bir menajer vasıtası ile “İsterseniz görüşebiliriz, ancak bunun için ön ödeme yapmanız lazım” dediği öğrenildi. Bunun üzerine aynı zamanda teknik direktörlük yapan H.E. isimli iş adamı, Darıca ekibinin hesabına 150 bin lira yatırdı.

UĞUR BALCIOĞLU’NUN HESABINA YATMIŞ!

Yapılan görüşmenin ardından anlaşma gerçekleşmeyince H.E’nin verdiği ön ödemeyi geri istediği ancak paranın “Bankada bloke edildiği” ve eski teknik adam Uğur Balcıoğlu’nun hesabına yattığı gerekçesi ile verdiği ön ödemeyi geri alamadığı, H.E’nin konu ile ilgili dava sürecine başladığı öğrenildi.

TELEFONLARA BİLE ÇIKMAMIŞLAR

Hatta bir diğer ilginç iddia da şu. H.E ön ödemeyi yaptıktan sonra “Anlaşmamız olacak mı?” şeklinde soru sormak için Darıcalı yetkilileri aradığı ancak, bu kişilerin H.E’nin telefonlarına dahi cevap vermediği belirtildi. Darıca Gençlerbirliği’nde böylesi iddialar ortadayken, yetkililerin neden bir açıklama yapıp iddialara cevap vermediği de merak edilen bir diğer husus.Erdem ÖVÜÇ

DARICA GB TOKAT MAÇI KADROSU:

Ahmet Önal

M.Oğuzhan Ceylan

Ahmet Kutluer

Ramazan Özcan

Mustafa Kaya

Emre Alan

Salih Seyis

M.Emin Güzelyurt

Halil İbrahim Şagar

Veysel Canpolat

Oktay Bala

YEDEK: Emre Gamsız