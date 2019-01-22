Kuzenler ayrı düştü!

Bu sezon Kullarspor’da çok başarılı bir sezon geçiren ve takımın Süper Amatör Lig’e çıkmasında kilit roller üstlenen kuzenler Ömer Yazgan ve Mustafa Yıldız farklı takımlarda mücadele edecek. Ömer Yazgan, Sakarya Süper Amatör Lig’de mücadele eden Sakarya Kırkpınarspor ile 2000’li başarılı kanat oyuncusu Mustafa Yıldız ise İlimtepe Futbol Kulübü ile anlaştı. İki futbolcunun da yeni takımlarına önemli katkı sağlayacağına kesin gözü ile bakılıyor.