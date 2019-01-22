Değirmendere’de Gökhan Özkanlı sevinci!..

3 Şubat’ta başlayacak olan Süper Amatör Play-Off Ligi’nde mücadele edecek 6 takımdan birisi olan Değirmenderespor, kadrosunu Gökhan Özkanlı ile güçlendirdi.

KARAMÜRSEL VE BAĞDAT DA İSTEDİ

Kaleci Tümay, sol bek Hakan Tural ve forvet Yunus Emre Arslan’ın ardından Değirmenderespor yine çok flaş bir ismi renklerine bağladı. Karamürselspor ve Bağdatspor’un da çok istediği, ilimizin en iyi kanat oyuncuları arasında yer alan Gökhan Özkan, eski takımı Değirmenderespor ile anlaştı.

DÖRDÜNCÜ KEZ YAŞAMAK İSTİYOR

Sezon öncesinde Derincespor’da zorlu bir süreç geçiren ve unutmak istediği bu süreci şampiyonluk yaşayarak taçlandırmak isteyen Gökhan, daha önce Belediye Derince (Demirspor) ile iki kez Derbent ile bir kez olmak üzere toplam 3 defa Süper Amatör Lig’den BAL’a çıkma sevinci yaşadı. Gökhan bu başarısını Değirmenderespor forması ile 4’e çıkarmak istiyor. Bu arada askerden dönen ve bir dönem Kocaelispor’da da forma giyen Kaan Kuru da Değirmendere ile antrenmanlara çıkıyor. Kaan ile anlaşılabileceği öğrenildi. Erdem ÖVÜÇ