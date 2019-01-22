Herkes istedi Halil “Manisa” dedi!

Kocaeli’nin yıldız orta saha oyuncularından, oyun zekası, teknik kapasitesi ve duran toplardaki etkinliği ile dikkat çeken Halil Kılıç, Manisa Süper Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Yunus Emre Spor Kulübü ile anlaştı. Manisa ekibi Halil’in katılması ile orta sahaya çok değerli bir takviye yaptı. Yunus Emre’de, İlimtepe FK’dan tanıdığımız forvet Nihat Sonsöz de forma giyiyor.