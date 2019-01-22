Darıca Gençlerbirliği’nin maçlarını yaptığı Darıca İlçe Stadı’nda zemin kırmızı alarm veriyor. TFF yetkilileri yaptıkları incelemelerin ardından Darıca’daki statta futbolcu sağlığı açısından olumsuz bir zemin olduğunu raporu ile belirtti ve bu nedenle de bu statta maç yapılmasına izin vermedi. Darıca Gençlerbirliği, ikinci yarının ilk iç saha maçını şampiyonluk adayı Menemen Belediyespor ile zemin çalışmaları sona eren Gölcük Şirinköy Stadı’nda oynayacak. Öte yandan Aynı durum Gebze Alaettin Kurt Stadı için de geçerli.
Bugün 17:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:37 TSİ
Darıca – Menemen maçı GÖLCÜK’TE!..
Darıca Gençlerbirliği’nin maçlarını yaptığı Darıca İlçe Stadı’nda zemin kırmızı alarm veriyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 17:00 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz