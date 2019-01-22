Darıca – Menemen maçı GÖLCÜK’TE!..

Darıca Gençlerbirliği’nin maçlarını yaptığı Darıca İlçe Stadı’nda zemin kırmızı alarm veriyor. TFF yetkilileri yaptıkları incelemelerin ardından Darıca’daki statta futbolcu sağlığı açısından olumsuz bir zemin olduğunu raporu ile belirtti ve bu nedenle de bu statta maç yapılmasına izin vermedi. Darıca Gençlerbirliği, ikinci yarının ilk iç saha maçını şampiyonluk adayı Menemen Belediyespor ile zemin çalışmaları sona eren Gölcük Şirinköy Stadı’nda oynayacak. Öte yandan Aynı durum Gebze Alaettin Kurt Stadı için de geçerli.