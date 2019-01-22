Gebzespor’un maçlarını yaptığı Alaettin Kurt Stadı’ndaki zemin sorunu çözülmeye çalışılıyor. TFF yetkilileri Gebze’deki statta futbol oynanmasına “Sağlıksız zemin koşulları” gerekçesi ile izin vermedi ve Gebzespor, ikinci yarının ilk maçı olan Şile Yıldızspor maçını Kocaeli Stadı’nda oynamıştı. Alaettin Kurt Stadı’nda hummalı bir çalışma söz konusu. Kumlama çalışmaları ve silindir ile düzeltilmeye çalışılan zemin ilgili son durumu incelemek üzere TFF yetkilileri Gebze’ye gelecek ve Alaettin Kurt Stadı’nda maç oynanıp oynanmayacağına karar verecek.
Bugün 15:36 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:37 TSİ
Alaettin Kurt’ta hummalı çalışma
Gebzespor’un maçlarını yaptığı Alaettin Kurt Stadı’ndaki zemin sorunu çözülmeye çalışılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz