Alaettin Kurt’ta hummalı çalışma

Gebzespor’un maçlarını yaptığı Alaettin Kurt Stadı’ndaki zemin sorunu çözülmeye çalışılıyor. TFF yetkilileri Gebze’deki statta futbol oynanmasına “Sağlıksız zemin koşulları” gerekçesi ile izin vermedi ve Gebzespor, ikinci yarının ilk maçı olan Şile Yıldızspor maçını Kocaeli Stadı’nda oynamıştı. Alaettin Kurt Stadı’nda hummalı bir çalışma söz konusu. Kumlama çalışmaları ve silindir ile düzeltilmeye çalışılan zemin ilgili son durumu incelemek üzere TFF yetkilileri Gebze’ye gelecek ve Alaettin Kurt Stadı’nda maç oynanıp oynanmayacağına karar verecek.