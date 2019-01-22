Körfez ‘BAL!..’da şampiyonluk hedefliyor

Siyaset kurbanı Körfez Spor Kulübü, 1. Lig kapısından dönmesine rağmen 3.Lig’de yavaş yavaş vedaya hazırlanırken, gelecek yıl BAL’da şampiyon olabilecek takımın iskeletini oluşturuyor. Kırmızı Beyazlılar, Ömer Faruk Uzuner yönetiminde hazırlıklarını gelecek sezon için yaparken, bu sezonki kalan maçları, tecrübe kazanma maçları olarak görüyor. Halen 3.Lig 1.Grup’ta 2 galibiyet 15 yenilgisi bulunan takım, -36 averaj gibi son derece kötü bir istatistik sergiledi. Pazar günü sezonun ikinci yarısı ilk maçında Hopa deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 yenilen takım kente üzgün dönerken, pazar günü Kozan Belediye maçı için hazırlıklara dün başladı.