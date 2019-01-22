3.Lig 3.Grup Kocaeli temsilcileri Kocaelispor ve Gölcükspor, pazar günü müthiş ir maça imza atmaya hazırlanıyor. Sezonun ilk yarısında lig maçı, ardından da kupa maçında kozlarını paylaşan iki takım arasındaki müsabakaları Kocaelispor kazandı. Pazar günü ise Gölcükspor bu kez ilk kazancını elde etmek için yepyeni bir takım kurdu ve Pazar günü Diyarbekirspor iç saha maçıyla başladığı sezonun ikinci yarısı öncesinde yeşil ışık yaktı. Yani Pazar günü Kocaeli Stadyumu’nda, son yılların ne çekişmeli ve kalitesi yüksek maçlarından birinin izlenmesi bekleniyor.
Bugün 15:37 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:38 TSİ
Gölcük’ün şakası yok!..
3.Lig 3.Grup Kocaeli temsilcileri Kocaelispor ve Gölcükspor, pazar günü müthiş ir maça imza atmaya hazırlanıyor.
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Bugün 15:37 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz