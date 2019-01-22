Ünlü: Arpacı’yı Mecliste değerlendireceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık olağan basın toplantısını düzenledi. Ünlü, İl binasında gerçekleştirilen toplantıda kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Ünlü’nün yanı sıra MHP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantar katıldı. Saha programlarından bahsederek sözlerine başlayan Ünlü, “Saha programları başladı. Bugün MHP yöneticileri seçim sattı mahallinde olacaklar. Bugün Kartepe’deki muhtarlarla buluşacaklar. Muhtarları önemsediklerini gösterecekler. Muhtarların karşısına siyasi parti olarak aday çıkarmayıp, deneyimli muhtarları destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı’nda muhtarlar bir değerdir” dedi.

Cumhur İttifakı adaylarını benimsedik, hepsini kabul ettik

Ünlü, “24 Ocak’ta Ankara’ya partimizin toplantısına gideceğiz. 9 Şubat’ta da MHP’nin kuruluşunun 50’inci yılı olması nedeniyle Adana’daki toplantıya katılacağız. 500’ün üzerinde meclis üyesi başvurusu var. MHP’de eğitim almış avukatlarımızla beraber tüm aday adaylarımız komisyon tarafından incelenip, mülakata tabi tutulacaklar. Cumhur İttifakı yerel seçimlere güven ve şeffaflık getirecek. Vatandaşın devletten beklediği sıcak yüzü belediyede değil, kendi kapısında yapacağız. Denetimi MHP yapacak. Biz Kocaeli olarak Cumhur İttifakı adaylarını benimsedik, hepsini kabul ettik” dedi.

Olmamız gereken yerde olacağız

AKP’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili konuşan Ünlü, “Sibel Hanımın yanında olmamamız gereken yerlerde olacağız. Biz Cumhur İttifakının ruhuna inanmış insanlarız. Ben inanıyorum ki her ilçede adaylar, Cumhur İttifakı ruhunu taşıyor. Sibel Hanımın hem İl hem İlçe teşkilatına yaptığı ziyarette ülkücülerin onu samimiyetle karşıladığını söylemesi bunu kanıtlıyor” dedi.

Neler yapacağını biliyoruz

2014 seçimlerinde MHP’nin belediye başkan adayı Doktor Ayhan Arpacı’nın meclis üyesi adayı olacağına dair söylentilerle ilgili konuşan Ünlü, “Ayhan Arpacı MHP’nin değeridir. 2014 belediye başkan adayımızdır. Bu olayı önemsediğimizi göstermemiz adına kendisini aday yapacağız. MHP’de belediye başkan adayı olan bir arkadaşımızı mecliste değerlendireceğiz” dedi. Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül’ün, “Sibel Hanım mavi tura çıksın” sözlerini değerlendiren Ünlü, “DP İl Başkanının kendi dünya görüşüdür. Kendi çalışmalarını yapan bir siyasi parti. Vekillik yapmış bir kişinin Cumhur İttifakı’nda neler yapacağı biliyoruz” dedi.

Büyükakın bir değerdir

DP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nail Baki’nin ‘Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının bir araya gelip projelerini anlatması’ fikriyle ilgili konuşan Ünlü, “Bir adayın talebi olabilir gündem yapmak adına. Bu konuya karar verecek Büyükşehir adaylarıdır. Bilecik Valiliği yapmış, Kocaeli’de projeleriyle var olmuş bir isimdir Tahir Bey. 2023 vizyonuna Kocaeli’yi hazırlayacak bir değerdir Büyükakın. 2023 vizyonunda Kocaeli nerede olacak sorusuna cevap Tahir Büyükakın’dır. Kocaeli’nin tüm sorunlarını bilen bir insandır. Kendisi önümüzdeki günlerde toplantı yapıp projelerini açıklayacaktır. Nail Bey de kendi toplantılarını yapıp, sosyal medyayı kullanarak projelerini anlatabilir” dedi.

Nefesleri kesilecek

İYİ Parti ve CHP’nin Kandıra ve Körfez’de ittifakta anlaşamamasıyla ilgili konuşan Ünlü, “Biz ona Zillet İttifakı diyoruz. Şahsi menfaatlerin çatıştığı pazarlık masasından hayırlı sonuç çıkmaz. Çıkmadığını da sizler göreceksiniz. Cumhur İttifakının ruhu çok farklıdır. Cumhur İttifakı 2023’e giden yoldur. Zillet İttifakında kendi çıkarları için pazarlıklar vardır. Hiçbir yerde uzlaşma çıkmayacaktır. CHP’nin başka bir partiye aday bırakması, partinin içindeki karmaşıklığın göstergesidir. Yaşayıp göreceksiniz. Seçime az bir zaman kala nefesleri kesilecektir” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN