Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:12 TSİ- Gündem G: Bugün 16:48 TSİ

2018’de 2 milyar 279 milyon TL’lik yatırım yapıldı

2019 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 2018 yılı sonu itibariyle biten proje sayısını 264 olarak açıklayan Vali Hüseyin Aksoy, “2018 yılı yatırımları için ön görülen toplam ödenekten yapılan harcama miktarı 2 milyar 279 milyon TL” dedi.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen 2019 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Vali Aksoy’un ev sahipliğinde düzenlenen programa ilçe kaymakamları, daire ve çok sayıda kurum müdürleri katıldı. Toplantıda 2018 yılının son yatırımları görüşülerek, toplam ödenekten yapılan harcama miktarının 2 milyar 279 milyon TL olduğu belirlendi.

264 PROJE SONA ERDİ

Toplantıda ilk olarak konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “2019 yılının birincisi olan bu toplantıda 2018 yılı yatırımlarının yılsonu itibariyle gerçekleşme durumu ve koordinasyon gerektiren hususlar değerlendirilecektir. İlimizde 2018 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler tarafından 789 proje üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 2018 yılı sonu itibariyle biten proje sayısı 264, devam eden proje sayısı 424, ihale aşamasında bulunan proje sayısı 63, henüz başlamayan proje sayısı ise 38’dir” dedi.

PROJE TUTARI 13 MİLYAR 293 MİLYON TL

Vali Aksoy, “2018 yılı yatırımları proje tutarı toplamı 13 milyar 293 milyon TL’dir. 2018 yılı ödenek toplamı ise 3 milyar 184 TL’dir. 2018 yılı yatırımları için ön görülen toplam ödenekten yapılan harcama 2 milyar 279 milyon TL’dir. Buna göre ortalama nakdi gerçekleşme oranı yüzde 71’dir” diye konuştu.

KAMU SEKTÖRÜ HİZMETLERİ BİRİNCİ SIRADA

Diğer Kamu Hizmetleri sektörü yüzde 40’lık oranla birinci sırada gelmektedir diyen Vali Aksoy, “Ulaştırma sektörü yüzde 36’lık payla ikinci, eğitim sektörü yüzde 15’lik payla üçüncü sırada gelmektedir. Bu üç sektör için yapılan harcama, toplam harcamanın yüzde 91’ine karşılık gelmektedir. Harcamanın geriye kalan yüzde 9’luk oranı ise tarım, enerji, sağlık ve turizm sektörüne aittir” açıklamalarında bulundu.

TAHMİNİ BÜTÇE 920 MİLYON TL

Vali Aksoy’un ardından sunum gerçekleştiren İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ise, “Bütçe rakamlarına bakarsak 2018 yılı gerçekleştirilen gelir bütçemiz 894 milyon 410 bin 288 TL, gider bütçemiz 993 milyon 347 bin 457 TL, 2019 yılı tahmini gelir bütçemiz 920 milyon 974 bin 937 TL gider bütçemiz ise 1 trilyon 89 milyon 774 bin 973 TL” dedi. Sağlık, içme suyu ve kanalizasyon suyu problemimizin kalmadığını söyleyerek sorunun yüzde yüz tamamlandığını ifade etti. Selin BECER

Bugün 16:12 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Kocaeli'de TEM'de kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı mask
Kocaeli'de TEM'de kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Minik Sıla, kayboldu! mask
Minik Sıla, kayboldu!
Gebze'de bıçaklı kavga mask
Gebze'de bıçaklı kavga
Efsane muhtar, hastaneye kaldırıldı mask
Efsane muhtar, hastaneye kaldırıldı
Metal doğrama atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu mask
Metal doğrama atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Kızılay İş Merkezi, karanlığa büründü! mask
Kızılay İş Merkezi, karanlığa büründü!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi mask
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı! mask
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı!
Sibel Gönül'e şok edici tepki! mask
Sibel Gönül'e şok edici tepki!
Gönül’e ‘okulda siyaset’ tepkisi büyüyor! mask
Gönül’e ‘okulda siyaset’ tepkisi büyüyor!
“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız” mask
“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız”
Darıca Gençlerbirliği, aynı anda iki iş adamına satıldı! mask
Darıca Gençlerbirliği, aynı anda iki iş adamına satıldı!

GALERİ

İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti mask
İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti
Karaçi sokakları göle döndü mask
Karaçi sokakları göle döndü
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak mask
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak mask
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri mask
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı mask
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL