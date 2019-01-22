2018’de 2 milyar 279 milyon TL’lik yatırım yapıldı

Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen 2019 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Vali Aksoy’un ev sahipliğinde düzenlenen programa ilçe kaymakamları, daire ve çok sayıda kurum müdürleri katıldı. Toplantıda 2018 yılının son yatırımları görüşülerek, toplam ödenekten yapılan harcama miktarının 2 milyar 279 milyon TL olduğu belirlendi.

264 PROJE SONA ERDİ

Toplantıda ilk olarak konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “2019 yılının birincisi olan bu toplantıda 2018 yılı yatırımlarının yılsonu itibariyle gerçekleşme durumu ve koordinasyon gerektiren hususlar değerlendirilecektir. İlimizde 2018 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler tarafından 789 proje üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 2018 yılı sonu itibariyle biten proje sayısı 264, devam eden proje sayısı 424, ihale aşamasında bulunan proje sayısı 63, henüz başlamayan proje sayısı ise 38’dir” dedi.

PROJE TUTARI 13 MİLYAR 293 MİLYON TL

Vali Aksoy, “2018 yılı yatırımları proje tutarı toplamı 13 milyar 293 milyon TL’dir. 2018 yılı ödenek toplamı ise 3 milyar 184 TL’dir. 2018 yılı yatırımları için ön görülen toplam ödenekten yapılan harcama 2 milyar 279 milyon TL’dir. Buna göre ortalama nakdi gerçekleşme oranı yüzde 71’dir” diye konuştu.

KAMU SEKTÖRÜ HİZMETLERİ BİRİNCİ SIRADA

Diğer Kamu Hizmetleri sektörü yüzde 40’lık oranla birinci sırada gelmektedir diyen Vali Aksoy, “Ulaştırma sektörü yüzde 36’lık payla ikinci, eğitim sektörü yüzde 15’lik payla üçüncü sırada gelmektedir. Bu üç sektör için yapılan harcama, toplam harcamanın yüzde 91’ine karşılık gelmektedir. Harcamanın geriye kalan yüzde 9’luk oranı ise tarım, enerji, sağlık ve turizm sektörüne aittir” açıklamalarında bulundu.

TAHMİNİ BÜTÇE 920 MİLYON TL

Vali Aksoy’un ardından sunum gerçekleştiren İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ise, “Bütçe rakamlarına bakarsak 2018 yılı gerçekleştirilen gelir bütçemiz 894 milyon 410 bin 288 TL, gider bütçemiz 993 milyon 347 bin 457 TL, 2019 yılı tahmini gelir bütçemiz 920 milyon 974 bin 937 TL gider bütçemiz ise 1 trilyon 89 milyon 774 bin 973 TL” dedi. Sağlık, içme suyu ve kanalizasyon suyu problemimizin kalmadığını söyleyerek sorunun yüzde yüz tamamlandığını ifade etti. Selin BECER