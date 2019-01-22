Asansörle birlikte zemine çakılan işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Kemal Sunal Caddesi üzerinde yeni yapılan bir inşaata asansör kabini montajı için gelen işçi Arif M., 3 katlı binanın 2. katında montajı yaptığı esnada kabini tutan kelepçenin açılması sonucu kabinle birlikte zemine düştü. Yaralanan işçiyi gören diğer çalışanların haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğundan itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulansa alınan Memiş, ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Memiş’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN