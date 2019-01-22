Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Kemal Sunal Caddesi üzerinde yeni yapılan bir inşaata asansör kabini montajı için gelen işçi Arif M., 3 katlı binanın 2. katında montajı yaptığı esnada kabini tutan kelepçenin açılması sonucu kabinle birlikte zemine düştü. Yaralanan işçiyi gören diğer çalışanların haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğundan itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulansa alınan Memiş, ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Memiş’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 16:25 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 16:35 TSİ
Asansörle birlikte zemine çakılan işçi yaralandı
İzmit Alikahya Fatih Mahallesinde montaj yaptığı asansör kabininin güvenlik kelepçesinin kompası sonucu kabinle birlikte zemine çakılan işçi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz