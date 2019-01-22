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Başarılı öğrencilere bedava hamburger

Kocaeli'nin birçok ilçesinde şubeleri bulunan Mehmetim Steakhouse başarılı öğrencileri hamburger ile ödüllendirdi.

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İş yeri sahibi Mehmet Can tarafından üçüncüsü düzenlenen kampanyada, karnelerin alındığı günden bu yana öğrencilere 6 bin üç yüz hamburger hediye etti. Can, 10 bin civarında hamburger dağıtılacak. Şehit ailelerine, takdir alan öğrencilere, yeni evlenen çiftlere, askere gidecek olanlara, 70 yaş üstü evlilik yıldönümü kutlayanlara hamburger ikram ediliyor.

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10 BİN HAMBURGER

Kampanya ile ilgili konuşan işletme sahibi Mehmet Can, “Eğitime destek için bir şeyler yapmak istedik. Kocaeli ve Yalova’da bulunan iş yerlerimizde başarılı olan öğrencilere sosyal medya üzerinden çağrı yaparak toplam 10 bin adet hamburger menü dağıtıldı. Çalışkan ve zeki çocuklar akın akın geldiler. Aslında reklama ayırdığımız bütçemizin belli bir kısmını çocuklara ayırıyoruz, bu şekilde eğitime destek veriyoruz. Bize geldikleri zaman aileleriyle birlikte geliyorlar. Aslında çok fazla kaybımız olmuyor. Aileler de mutlu oluyor” dedi.

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ŞEHİT AİLELERİNE ÜCRETSİZ

İş yerinde şehit ailelerine de ücretsiz yemek verildiğini dile getiren Can, “Bu vesileyle şehit ailelerinin çocuklarını ve yakınlarını daha yakından tanıyabiliyoruz. En azından onların yalnız olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda askere gidecek olan arkadaşlarımıza, sülüsünüzü aldığınız zaman gelin ücretsiz bir şekilde size en güzel ziyafeti çektirelim diyoruz. Onun haricinde evli çiftler ve 70 yaş üzeri evlilik yıldönümlerini kutlayanlara da ücretsiz. Elimizden geldiği müddetçe çalıştığımızın bir miktarını aktarmaya çalışıyoruz. Kocaeli ve Yalova halkı bizi seviyor” diye konuştu.

Bugün 16:42 TSİ - Ekonomi

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