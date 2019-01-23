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Suriyeli ailenin evinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

İzmit ilçesinde Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı 3 katlı binanın giriş katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Suriyeli aile, itfaiye ekiplerinin dışarı çıkarttığı yanan eşyalarını çaresizlikle izledi.

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Olay, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Büyükyılmaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu Teysir Abdullah ve ailesinin yaşadığı 3 katlı binanın giriş katındaki evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ailenin evde olduğu sırada çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler evin oturma odası kısmında çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

MADDİ HASAR VAR

Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde alevler kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında büyük panik yaşayan Teysir Abdullah’ın eşi ve çocukları itfaiye ekiplerinin, yangında kullanılamaz hale gelen eşyalarını sokağa çıkartmasını çaresizlikle izlediler. Yangında yaralanan olmazken, evin oturma odası kısmında maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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