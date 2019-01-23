Suriyeli ailenin evinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Olay, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Büyükyılmaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu Teysir Abdullah ve ailesinin yaşadığı 3 katlı binanın giriş katındaki evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ailenin evde olduğu sırada çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler evin oturma odası kısmında çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.
MADDİ HASAR VAR
Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde alevler kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında büyük panik yaşayan Teysir Abdullah’ın eşi ve çocukları itfaiye ekiplerinin, yangında kullanılamaz hale gelen eşyalarını sokağa çıkartmasını çaresizlikle izlediler. Yangında yaralanan olmazken, evin oturma odası kısmında maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz