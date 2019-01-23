Hürriyet: Güzel bir ittifakla yürüyoruz

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve SKM Yönetimi, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve yönetimini makamında ziyaret etti. İzmit’te gerçekleştirilecek olan seçim iş birliği ve seçim stratejisi üzerinde durulan toplantının ilk bölümü basına açık gerçekleştirilirken devam eden kısım basına kapatıldı.



ÜLKEDE EKONOMİK SORUNLAR VAR

Gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak konuşan İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, “İzmit Belediye Başkanlığı ortak adayımız Fatma Kaplan Hürriyet’e hoş geldiniz demek istiyorum. Biz birilerinin ısrarla yapmak istediği gibi kutuplaştırılmış ve ayrıştırılmış bir toplum istemiyoruz. Ülkemizde çok ciddi demokrasi ve ekonomi sorunları var” dedi.

BELEDİYELERİN HİZMET SORUNU VAR

Biz ülkemizin değerlerinin yandaşlara peşkeş çekilmesini istemiyoruz diyen Filiz, “Bizim Belediyemizin vatandaşa hizmet sorunu var. Bu güzel şehrimizde huzur ve mutluluk içinde yaşamak istiyoruz. Birlikte üretip birlikte paylaşmak istiyoruz. Her şeyden önce ülke çıkarlarını düşünen Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda, Türk genci olarak CHP ile yaptığımız iş birliğinin başarılı olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştu.

GÜZEL BİR İTTİFAKLA YÜRÜYORUZ

İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Önümüzdeki süreçte ne yapabiliriz diye konuşmak için bir ziyaret planlamıştık. Daha önce de bir araya gelerek planlamalar yaptık. Ama bundan sonraki süreçte daha koordineli, planlı çalışmalar üretmek istiyoruz. CHP ve İYİ Parti olarak güzel bir ittifakla yürüyoruz. Bu ittifak siyasetteki güven için çok önemli” dedi.

BURAYA HUZUR GETİRMEK İSTİYORUZ

Siyasetin ayrıştırmacı tarafına karşı kentin ve ülkenin yönetiminde de bir olursak daha güzel hizmet edebiliriz zihniyetindeydik diyen Hürriyet, “Bunu da resmiyete bağladık. Bu kente gelişimizden bu yana karşılama töreni dahil hep yanımızdaydılar. Duydukları güven ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Yapacaklarımızı birlikte planlayarak bu kentin yönetim anlayışını değiştirip buraya huzur getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ BİZİM AİLEMİZ

Güvenli yaşanabilir, vizyonu olan, marka kent olan İzmit’i birlikte kurmak istiyoruz diyen Hürriyet, “Birlik olduğumuzda müthiş bir güç çıkar ve burada bu anlayışı gerçekleştirebiliriz. 15 vekil olarak İYİ Parti’ye geçişimizde söylemiştik ben İYİ Parti’nin de vekili olacağımı demiştim o dostluk o günden beri sürüyor. Burası bizim ailemiz, evimiz gibi oldu” dedi.

İKİ PARTİNİN SKM’Sİ KOLEKTİF ÇALIŞACAK

Konuşmasına devam eden Hürriyet, “Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyduğumu da belirtmek istiyorum. İki SKM’yi birlikte ve kolektif şekilde çalıştırmak istiyoruz. Projeler ne olacak, ne yapacağız nasıl bir vizyon koyacağız bunun planlamasını yapmak istedik iki parti olarak ortak planlama yapacağız” açıklamalarında bulundu. Selin BECER