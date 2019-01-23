Doğan: Muhalefet nal toplayacak

AKP İzmit İlçe teşkilatının yönetim kurulu toplantısı, dün ilçe binasında gerçekleştirildi. AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, AKP Milletvekili Emine Zeybek, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.



ÇALIŞMALARIMIZ HIZLANACAK

Toplantıda ilk olarak konuşan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, “Bugün birbirinden değerli misafirlerimiz var. Çalışmalarımız göreve geldiğimiz günden itibaren hızlı bir şekilde devam ediyor. SKM çalışmalarımız başladı. Tavşantepe Mahallemizden Bismillah diyerek çıktık yola. Çok güzel bir program eda ettik. İzmit’te görev yapmış olan kurucu üyelerimizle bir araya geldik. Eski il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız neredeyse eksiksiz katılım gerçekleştirdi. Çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de hızlanarak devam edecek” dedi.

VATANDAŞ BİZİ TERCİH EDİYOR

Güney’in ardından söz alan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “AK Parti’de siyaset yapmak ayrıcalıktır. Dünya’daki en güçlü parti AK Parti’dir. Bu sıralarda oturmak herkese nasip olmaz. 17 yıldır peş peşe seçim kazanan bir partinin üyesi olmak ayrıcalıktır. Bireysel hedeflerimiz olabilir ancak önce ülkem, liderim, partim demek zorundayız. AK Partili olmanın temeli budur. Bunlar için vatandaşımız bizleri tercih ediyor” dedi.

SİBEL HANIMLA YENİ BİR SAYFA AÇILACAK

Siyaset bayrak değişimidir diyen Doğan, “Biz bırakacağız Sibel hanım göreve gelecek. Görevimizi layıkıyla yapacağız. Koltuktan değer alan değil koltuğa değer katan olmak mesele. Rantiyecilerle de uğraştım. AK Parti İzmit’te başlattığı çalışmaları çıtayı daha da yukarı çekecektir. Benim en büyük görevim 31 Mart’ta hep birlikte İzmit Belediye Başkanlığını emanet etmektir. İnşallah Sibel Hanımla yeni bir sayfa, yeni bir başarı öyküsü yazacağız” dedi.

SON 15 GÜN KALA NAL TOPLARLAR

Doğan, “Artık 2004’teki, 2009’daki İzmit’in köprüsünün altından çok sular geçti. AK Parti İzmit’in kalesidir artık. Bize düşen bu teveccühü hep birlikte sandığa yansıtmaktır. Eğer biz 5-6 puanının altında kazanırsak bana göre başarılı olmamış oluruz. Onlar son 15 gün nal toplarlar zaten. Büyükşehir’e aday çıkarmadı muhalefet. Önceden büyükşehire asılıyorlardı. Bu seçimlerden sonra İzmit’e de aday çıkartamayacaklar. Burada da umutları kalmayacak” diye konuştu.

BELEDİYECİLİK AK PARTİ’NİN İŞİ

Doğan’ın ardından konuşan Milletvekili Emine Zeybek, “Çok hızlı bir süreç geçiriyoruz. Kocaeli olarak biz adaylarımız geçen hafta açıkladık. Sahalara inmiş bulunuyoruz. Kadromuzda hep tecrübeli arkadaşlarımız var. AK Parti böyle bir ailedir. Biz ne görev verilirse severek yaparız. Biz davamızı seviyoruz. Bizim için koltuk, yok dava var. Her eve her gönüle girmek bizim boynumuzun borcudur. Sibel hanımın başkan olacağına inanıyorum. Belediyecilik AK Parti’nin işi. Muhalefetin değil” dedi.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ YAPACAĞIZ

Zeybek’in ardından söz alan AKP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, “Bir bayrak yarışı var. Bu hizmetler zor hizmetlerdir. Büyük fedakarlık ister bu görevleri yapmak. İnsanların gönüllerine girmek bizim için en büyük mutluluk. Önümüzdeki dönemde gönül belediyeciliği yapacağız dedik. 16 yıldır bizim kadrolarımızda bir tecrübe mevcut. Hep birlikte sahada çalışmaya başladık. Ekibimiz çok güzel. Ekip iyi oldu mu başarı gelir” dedi.

BASIN ÖVÜCÜ SÖZ YAZMASIN

İzmit’i gelecek vizyonuna taşımak bizim sorumluluğumuzdadır diyen Sibel Gönül, “Belediye başkanı olarak İzmit’i çok daha yukarılara taşımaya gayret göstereceğiz. Her mahallede farklı hatıralarım var. Bunu projelendirmeyi düşünüyorum. Ekonomik olarak kente ne katkılar sağlayabiliriz bunu düşünüyorum. Belediyenin kendi kaynağını ortaya koyabilecek projeler üretmek istiyoruz. İzmit’i iktidarsız bırakmayacağız” dedi. Sibel Gönül toplantının sonunda gazetecilere dönerek, “Başkan olursak bizim için övücü sözler yazmayın. Nerede hata yapıyoruz onları yazmanızı istiyorum” dedi. Selin BECER