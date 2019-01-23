SEDAŞ'tan o habere yalanlama geldi

SEDAŞ'tan Küpçü'nün köşe yazısına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

“SEDAŞ’ın Körfez İlçesinde bulunan, Sipahiler, Osmanlı ve Kutluca Köyü camilerinin elektriklerini kesmeye kalkmasıyla ilgili haber gerçeği yansıtmamaktadır. Özellikle haber içeriğinde yer alan Cuma namazından 45 dakika önce kesme işlemi yapılmaya çalışıldığı da haberdeki asılsız bir iddiadır. SEDAŞ tarafından üzüntüyle karşılanan haberdeki ifadeler bir talihsizlik olarak yorumlanmıştır.

Öncelikle kamuoyunu bir kez daha SEDAŞ’ın elektrik satışı yapmadığı ve alacak borç takibi yapmadığı konusunda bilgilendirmek isteriz. SEDAŞ mevzuat gereği perakende satış şirketlerinin iş emirleri ile kesme, açma ve yeni yapılar için bağlama işlemlerini yapmakla yükümlüdür. SEDAŞ’ın faaliyet alanında, elektrik satışı, ödeme noktaları, perakende satış şirketlerinin aboneli ve aylık tüketim bedellerine karşılık çıkardıkları faturaların borç ve alacak takibi bulunmamaktadır. İbadet yerlerinin aydınlatmaya ait elektrik giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır. Isınma giderleri ise camilerin Cami Dernekleri tarafından karşılanmaktadır. Bu yıllardır ülkemizde bu şekilde bilinmektedir. Camilerin elektrik tesisat kabulü ve onayı da bu şekilde yapılmakta, sayaçların tüketim bedelleri camilere, abone oldukları perakende satış şirketleri tarafından faturalarla tebliğ edilmektedir.

SEDAŞ’ın Sipahiler, Osmanlı ve Kutluca Köyü camilerinin elektriklerini kesmeye kalkmasıyla ilgili iddia incelenmiş, abone oldukları perakende satış şirketinden hiçbir şekilde SEDAŞ Sayaç ve Ölçme Sistemleri Birimlerimize enerji kesim iş emri gelmediği belirlenmiştir. SEDAŞ paydaş ilişkileri kapsamında kamuoyunda olumsuz algılara yol açacak konular için ayrı prosedürler oluşturmuş, saha çalışanlarına bu konuda enerji kesme yetkisi verilmemiştir. Müftülük ve ilgili birimlerle iletişime de geçilmektedir. Ancak elektrik kullanıcılarının da kullanılan elektriğin bir bedeli olduğunu ve cami de olsa tüketimin yasal olarak tesis edilmiş bir sayaçtan geçmesi ve kayıt altına alınması gerektiğini, fatura bedellerinin ödenmesi gerektiğini ve yasal mevzuata göre özel kişilerin ve tüzel kişiliklerin de yasal sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini bilmesi gerekir. Bu bilgiler ışığında, 2018 yılı Aralık Ayında Körfez Osmanlı Köyü Cami ısıtma sistemine ait elektrik sayacının aboneliğinin olmadığı tespitiyle, geçtiğimiz aralık ayında SEDAŞ ekiplerince abonesiz elektrik kullanımı nedeniyle kaçak tutanağı düzenlenmiştir. Tutanak düzenlenmesine rağmen cami olduğu için elektrik kesme işlemi uygulanmamıştır. Mevzuat kapsamında, camide yapılan elektrik tüketimi karşılığı, abonesiz kullanımla ilgili 19.900 TL tahakkuk işlemi yapılmıştır. Elektriğin prosedürlere uygun olmayan şekilde kullanılması ve abone kaydı olmayan sayaçlar için tutanak tutulması gerektiği hakkında muhtar bilgilendirilmiştir. SEDAŞ’ın müşteri hizmetleri merkezine gelen Körfez Osmanlı Köyü Muhtarı Mustafa Çetin borcu yapılandırmıştır. SEDAŞ yasal yükümlülüğü kapsamında, teknik olmayan kayıplarla, kaçak ve usulsüz kullanımlarla da mücadele etmek zorundadır. Gerek tutanak aşamasında, gerekse sonrasında borç ödenmemesi sebebiyle bir elektrik kesimi ve kesme girişimi de söz konusu değildir.” denildi.

Bu anlamda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hususunda desteğinize teşekkür ederiz.