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Hürriyet Yenidoğan’da bez çanta dağıttı

CHP İzmit Belediyesi Başkan adayı Hürriyet ve beraberindeki partilileri önceki gün Yenidoğan Pazarı’nda vatandaşlara bez çanta dağıttı.

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CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet poşetin paralı hale gelmesinden sonra Yenidoğan pazarında vatandaşlara bez çanta dağıttı.

DAHA TEMİZ BİR İZMİT İÇİN

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Başkan adayı Hürriyet ve beraberindeki CHP İzmit ilçe yöneticisi Mediha Satıcı, İzmit ilçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök ve Kadın Kolları yöneticileri Gülçin Günay, Zeynep Ergül, Gülşah Oral, Yenidoğan Mahallesi Temsilcisi Hüseyin Okur ve partilileriyle birlikte Yenidoğan’da kurulan pazarı ziyaret etti. Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan adayı Hürriyet, pazar esnafıyla sohbet etti, vatandaşlara hayırlı alışverişler diledi. Vatandaşlara bez torba dağıtan Başkan adayı Hürriyet çevreyi korumanın kendilerinin öncelikli görevleri arasında yer aldığını ifade ederek, “vatandaşlarımızla bir araya gelmek istedik. Daha temiz ve daha yaşanılabilir bir İzmit için üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğiz” dedi.

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Yorumlar

(1)
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Didem - akp de başiskele ve kandıra da bez çanta dağıtacak şimdi kararsız kaldım hangisine oy vermeliyim ?

Yanıtla . 0Beğen 23 Ocak 09:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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