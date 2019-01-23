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Saadet Partisi, Yusuf Aksu'yu açıkladı

Saadet Partisi'nde yapılan istişareler sonucunda Çayırova Belediye Başkan Adayı olarak, İlçe Başkanı Yusuf Aksu gösterildi.

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Saadet Partisi'nde yapılan istişareler sonucunda Çayırova Belediye Başkan Adayı olarak, İlçe Başkanı Yusuf Aksu gösterildi.

YUSUF AKSU KİMDİR?

Aslen Erzurumlu olan Yusuf Aksu 10 Ekim 1981'de Erzurum'un Pasinler ilçesinde doğdu. Orta ve lise öğrenimini Eyüp imam hatip lisesinde tamamladı. Milli Gençlik Vakfı çalışmalarına katılan Yusuf Aksu, sırasıyla Refah Partisi Eyüp gençlik kolları, Refah partisi Beyoğlu gençlik kolları, Saadet Partisi İstanbul gençlik kolları, Saadet Partisi Çayırova İlçe yöneticiliği görevlerinde bulunmuş, son olarak İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuştur. İklimlendirme ve İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Uzunark Mühendislik firmasının sahibidir. İngilizce ve Arapça bilen Yusuf Aksu evli ve 3 çocuk babasıdır.

Bugün 09:25 TSİ - Siyaset

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