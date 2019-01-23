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2 kişinin yaşadığı eve tam 1996 TL fatura kesildi!..

Gölcük'te anne kızın yaşadığı bir daireye gönderilen 1996 TL'lik fatura şaşkınlık yarattı.

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Gölcük ilçesi Düzağaç Mahallesi, Fahri Korutürk Mahallesi, 31. Adada ikamet eden ev hanımı Zehra Bozkurt’a tam 1996 liralık elektrik faturası geldi. Ailenin itirazı üzerine faturanın iptal edildiğinin belirtilmesine rağmen 1 hafta sonra aynı fatura tekrar gönderilince 75 yaşındaki Zehra Bozkurt bir şok daha yaşadı. Kızı Hülya Bozkurt, "Biz evde iki kişi yaşıyoruz. Bu kadar fatura gelince annemin tansiyonu yükseldi. Ya ona bir şey olsaydı, hesabını kim verecekti? Müracaatımız üzerine faturayı iptal ettiklerini söylediler. Ancak ikinci fatura yine 1996 lira olarak geldi. Bu yanlışlığı mutlaka düzeltmeliler. İki kişinin yaşadığı eve bu kadar elektrik faturası olur mu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

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