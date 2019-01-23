Gölcük ilçesi Düzağaç Mahallesi, Fahri Korutürk Mahallesi, 31. Adada ikamet eden ev hanımı Zehra Bozkurt’a tam 1996 liralık elektrik faturası geldi. Ailenin itirazı üzerine faturanın iptal edildiğinin belirtilmesine rağmen 1 hafta sonra aynı fatura tekrar gönderilince 75 yaşındaki Zehra Bozkurt bir şok daha yaşadı. Kızı Hülya Bozkurt, "Biz evde iki kişi yaşıyoruz. Bu kadar fatura gelince annemin tansiyonu yükseldi. Ya ona bir şey olsaydı, hesabını kim verecekti? Müracaatımız üzerine faturayı iptal ettiklerini söylediler. Ancak ikinci fatura yine 1996 lira olarak geldi. Bu yanlışlığı mutlaka düzeltmeliler. İki kişinin yaşadığı eve bu kadar elektrik faturası olur mu?" diyerek tepkisini dile getirdi.
Bugün 09:56 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:26 TSİ
2 kişinin yaşadığı eve tam 1996 TL fatura kesildi!..
Gölcük'te anne kızın yaşadığı bir daireye gönderilen 1996 TL'lik fatura şaşkınlık yarattı.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 09:56 TSİ - Gündem
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz