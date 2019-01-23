Mastmetal’da konkordato süresi uzatıldı

Geçtiğimiz Kasım ayında konkordato ilan eden 2013 yılında sektöre atılan Çayırova merkezli çelik devi Mastmetal Çelik Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bir sonraki duruşması T.C. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü. Konkordato davasında Mastmetal Çelik Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 3 ay daha mühlet kararı verildi. Şirkete geçici komiser olarak mali müşavir Tuncer Karaman atandı. Bir sonraki duruşma tarihi ise 01/04/2019 olarak açıklandı.