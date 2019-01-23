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2006 model icradan satılık Renault Premium

Kocaeli 7. İcra Daire Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanda 2006 model Renault Premium marka TIR'ın icra yoluyla satılığa çıktığını bildirildi.

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Kocaeli 7. İcra Daire Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanda 2006 model Renault Premium marka TIR, icra yoluyla satılığa çıktığını bildirildi. Açık arttırma ile satılacak araç için muhammen bedel 95.000 TL olarak belirlendi.

İhale Tarihi: 06/03/2019 günü, saat 14:30 - 14:40 arası

2. İhale Tarihi: 21/03/2019 günü, saat 14:30 - 14:40 arası

TIR'IN ÖZELLİKLERİ

41KN677 Plakalı, 2006 Model, RENAULT Marka, PREMİUM 440.19 Tipli, DX11X11121988 Motor No'lu, VF627GPA000003644 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Rengi Beyaz, çekici. Kullanım amacı ticari.

Bilirkişi raporuna göre: Araçta muhtelif çiziklerin ve eziklerin olduğu, ön tamponda kırıklar olduğu, akü kutusunun kırık ve aküsünün olmadığı, lastiklerin ve döşemelerin eski olduğu, araç teybinin ve takometrenin mevcut olduğu, ruhsatının ve kontak anahtarının olmadığı tespit edildi.

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