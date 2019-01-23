Matbaa firmasının konkordatosu uzatıldı

Geçtiğimiz Ekim ayında konkordato ilan eden 1997 yılından beri Gebze’de matbaacılık faaliyetleri yürüten, Asform Matbaacılık Kırtasiye ve Bilgisayar Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin bir sonraki duruşması T.C. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü. Konkordato davasında şirket hakkında 3 ay daha mühlet kararı verildi. Şirkete geçici komiser olarak mali müşavir Bülent Koçak atandı. Bir sonraki duruşma tarihi ise 11/03/2019 olarak açıklandı.