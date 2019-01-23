Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, bugün Kocaeli'de bir dizi programa katılacak.
Feyzioğlu'nun programı şu şekilde olacak:
13.30 Kocaeli Barosu ziyareti ve basın açıklaması
15.00 Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ziyareti
15.30 Uğur Mumcu Parkı basın açıklaması
16.00 SMMM Odası yemin töreni, meslekte 40 yılı dolduranlara plaket töreni ve söyleşi
18.30 KYÖD ziyareti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz