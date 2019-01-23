Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, dünya üzerindeki gelir dağılımını konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’inyardım kuruluşu Oxfam verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın en zengin ismi Amazon’un sahibi Jeff Bezos olarak görüldü. Bezos’un serveti ise 112 milyar dolar olarak saptandı. Bezos’tan sonra listenin ikinci sırasına yerleşerek dünyanın en zengin insanları arasında yer alan bir diğer isim de Bill Gates (Microsoft) olarak kaydedilirken, üçüncü isim Warren Buffet (Berkshire Hathaway) olarak gözlendi. 2018 yılı ile birlikte toplamda var olan 2 bin 200 milyarder servetinin 900 milyar dolar artış gösterdiği belirlendi. Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan diğer isimler ise sırasıyla, Bernard Arnault, Amoncia Ortega, Carlos Slim, Mark Zuckerberg, Larry Page, Larry Ellison ve Sergey Brin oldu.
Bugün 11:03 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 11:04 TSİ
Dünyanın en zengini Jeff Bezos oldu
Dünya üzerindeki gelir dağılımını ve bununla birlikte servet sahibi insanları konu alan araştırmaya göre, dünyanın en zengin ismi Amazon’un sahibi Jeff Bezos oldu.
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Bugün 11:03 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz