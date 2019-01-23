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Alışılmışın dışında yeni bir oyun "Göl" seyirciyle buluşuyor

Seçil Mutlu Oğuz’un yazıp yönettiği “Göl” adlı oyun Perşembe günü Süleyman Demirel Kültür Merkezinde sahnelenecek.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu sezon yeni bir oyunu sahneye koyuyor. “Göl” isimli oyun 24 Ocak Perşembe günü ilk kez sahnelenecek. 2 kadının, gerilimli ilişkisi üzerine kurulan tiyatro oyunu 24,25,26,31 Ocak ile 1 ve 2 Şubat tarihlerinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi büyük sahnede sergilenecek.

İLK GÖSTERİM 24 OCAK

Seçil Mutlu Oğuz’un yazıp yönettiği “Göl” adlı oyun genç bir çiftin yeni bir hayat kurmak için Göl kenarında bir eve gitmesi ile başlıyor. Genç çift oyunun önemli bir karakteri olan Müberra ile tanışıyor. 2 kadının, gerilimli ilişkisi üzerine kurulan “Göl” 24 Ocak Perşembe günü ilk kez sahnelenecek.

OYUNUN KONUSU

Şehir Tiyatroları'nın bu yıl ilk kez sahneleyeceği “Göl” alışılmışın dışında bir oyun. Seçil Mutlu Oğuz’un yazıp yönettiği “Göl” genç bir çiftin hayatındaki değişiklikleri ele alıyor. Yeni bir hayat kurmaya çalışan Murat ve Ayşe çifti göl kenarında bir eve giderler. Amaçları yeni bir hayat kurmaktır. Fakat karşılarına oyunun önemli bir karakteri olan Müberra ile tanışırlar. Müberra ve Ayşe arasında yaşanan gerilimli bir ilişkisi üzerine kurulan oyun tek perdelik. Gizem ve gerilimin üst seviyelerde olduğu oyun, seyircilere birçok sürpriz yaşatacak. Oyun dramatolojik ve tiyatral kurgunun dışında, sinematografik öğeleri de sahneye taşıyacak.

OYUNUN KADROSU

Seçil Mutlu Oğuz’un yazıp yönettiği oyunun sahnelenmesinde Çağrı Mengüç, Seda Güven Şahin, Senem Akman ve Serhat Güzel görev alıyor. Oyunun sahne arkası kadrosunda; Dekor Rena Topçuoğlu, Kostüm Emine Kaynak Yıldırım, Işık Cafer Yiğiter, Ses – Efekt İlker Sevüker, Reji Asistanı Nursel Çeliktürk, Başar Alemdar, Fotoğraf İsmail Hakkı Timuçin, Sahne Amiri Onursal Yıldırım, Işık Kumanda Ersin Sarıkaş, Adem Karataş, Ses Kumanda İlker Sevüker, Kuaför Gülay Turan, Terzi Lütfü Gülener, Havva Serimer, Sezai Çakmar, Aksesuar Ebru Deniz, Teknik Hakan Altun, Erkan Kemal Bayrakdar ve Hüseyin Gülser yer alıyor.

Bugün 11:04 TSİ - Kültür-Sanat

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