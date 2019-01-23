Yahyakaptan 7’inci galibiyetini aldı

Çeşitli statlarda toplam 28 maç oynanırken, M.Ali Kağıtçı’da 9’uncu hafta maçında, üçüncü sırada 18 puanda olan İzmit Yahya Kaptan ile İlimtepe Futbol Kulübü karşılaştı. Yahyakaptan, rakibini 5-0 yendi ve puanını 21’e yükseltti. Maçın tamamında üstün oynayan İzmit Yahyakaptan, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde ederken, İlimtepe Futbol Kulübü ise 6’ıncı sırada yer alıyor ve 2 galibiyetle 6 puanı bulunuyor. Ahmet AKAY

İZMİT YAHYA KAPTAN: 5 İLİMTEPE FUTBOL KULÜBÜ: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.14 C)

HAKEM: Gökay Kayıkkol ***

İZMİT YAHYA KAPTAN: Mert ***, Emir ***, Yavuz ***, Birtan *** (Alpay **), Alihan *** (Ömer **), Talha ***, Samet *** (Mustafa **), Yusuf *** (Beren **), Muhammet ***, Bünyamin *** (Berke **), Kerem ***

İLİMTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Mert **, Mahmut **, Hasan **, Kemal ***, Hamza **, Egemen ** (Soner **), Oğuzhan ** (Yunus **), Ömer **, Furkan **, H.Hakan **, Bekir **

GOLLER: Muhammet DK.61, Samet DK.22, Yusuf DK.24, Bünyamin DK.31, Berke DK.45