Seka 1937 rahat kazandı: 1-5

U14 Futbol Ligi’nde önceki gün yoğun bir mesai yaşandı. Okulların tatile girmesiyle beraber sahalara akın eden gençler, renkli maçlar sergiledi. Bunlardan biri de Kocaeli 1937 Seka ile Kocaeli Marmara Gençlik arasındaki maç oldu. Kocaeli 1937 Sekaspor, M.Ali Kağıtçı’da Kocaeli Marmara Gençlikspor’u konuk etti. Maçın her iki yarısında attığı gollerle rakibini 5-1 yenen ve 5’inci galibiyetini alan takım, puanını 15’e çıkardı. Maçta adeta tek kale oynayan Kocaeli 1937 Sekaspor sonuca gitmeyi başardı. Ahmet AKAY

KOCAELİ MARMARA GENÇLİK: 1 KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 5

STAT: M.Ali Kağıtçı (U-14 B)

HAKEM: Adem Erdem Mazlum ***

KOCAELİ MARMARA GENÇLİK: Taylan **, Halil **, Berkan ***, Kerem **, Yiğit **, Yağız **, Mücahit ** (Alp **), Ensar **, Efe ** (Yunuscan ***), Talha ** (Keremcan **), Yusufcan ** (Alper **)

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Abdullah *** (Metehan **), Ali Fuat ***, Kadir Arda ***, Mehmet Akif ***, Emir ***, Abdullah ***, Osman *** (K.Emir **), Yunus Emre *** (Berat **), Ensar *** (Alper **), Ali Ayhan *** (Alperen **)

GOLLER: Yunus Emre DK.20-52-64-68, Abdullah dk.44 (Kocaeli 1937 Sekaspor),Yunuscan dk.60 (Kocaeli Marmara Gençlik)