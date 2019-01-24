1.Küme U19 nefes kesiyor

Kocaeli 1.Küme U19 Futbol Ligi maçları nefes kesiyor. Ligde, okulların da tatil olmasıyla birlikte genç oyuncular hafta içerisinde oynatılırken, lise düzeyindeki öğrencilerin forma giydiği ligde kıran kırana mücadele sergileniyor. Ligde bugün tam 16 maç oynanacak. Ligde halen A Grubu’nda Güneşspor 12, B Grubu’nda Kartepe 10, C Grubu’nda Kullar 10 puan ve averaj, D Grubu’nda Sultanorhan 16 puan ile liderliğini sürdürüyor.

İşte günün programı…

A-KOCAELİ GÜNEŞ-İZMİT G.B 17.00 M.A.KAĞITÇI

A-ARSLANBEY G.B-1937 SEKA 17.00 ARSLANBEY

A-SEKA DOĞAN-HİSAREYN 17.00 KAVAKLI

A-KÖRFEZ İLÇESİ-B.DERİNCE 19.00 ESENTEPE

B-D.DERE-İZMİT FK 19.00 D.DERE

B-KAVAKLI-KİRAZLIYALI 19.00 KAVAKLI

B-DERİNCE BİRLİK-HARB-İŞ 19.00 DERİNCE

C-Y.SERDAR-K.B.H.YILDIZ 19.00 M.A.KAĞITÇI

C-BEKİRDERE-GÖLCÜK İ.Y 17.00 CEPHANELİK

C-G.ŞİRİNKÖY-İHSANİYE 17.00 D.DERE

C-ÇINARLI-KULLAR 17.00 DERİNCE

D-ÇERKEŞLİ-MOLLAFENARİ 17.00 ÇERKEŞLİ

D-DARICA-MUSTAFAPAŞA 18.00 BEYLİKBAĞI

D-DENİZLİKÖYÜ-GENÇ KALE 17.00 METİN OKTAY

D-S.ORHAN-DİLOVASI B. 19.00 METİN OKTAY

D-ÇAYIROVA-DİLİSKELESİ 17.00 Ç.KUŞTEPE