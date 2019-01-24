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Bugün 08:30 TSİ- Spor G: Dün 11:19 TSİ

1.Küme U19 nefes kesiyor

Kocaeli 1.Küme U19 Futbol Ligi maçları nefes kesiyor.

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Kocaeli 1.Küme U19 Futbol Ligi maçları nefes kesiyor. Ligde, okulların da tatil olmasıyla birlikte genç oyuncular hafta içerisinde oynatılırken, lise düzeyindeki öğrencilerin forma giydiği ligde kıran kırana mücadele sergileniyor. Ligde bugün tam 16 maç oynanacak. Ligde halen A Grubu’nda Güneşspor 12, B Grubu’nda Kartepe 10, C Grubu’nda Kullar 10 puan ve averaj, D Grubu’nda Sultanorhan 16 puan ile liderliğini sürdürüyor.

İşte günün programı…

A-KOCAELİ GÜNEŞ-İZMİT G.B     17.00     M.A.KAĞITÇI

A-ARSLANBEY G.B-1937 SEKA    17.00     ARSLANBEY

A-SEKA DOĞAN-HİSAREYN         17.00     KAVAKLI

A-KÖRFEZ İLÇESİ-B.DERİNCE     19.00     ESENTEPE

B-D.DERE-İZMİT FK                       19.00     D.DERE

B-KAVAKLI-KİRAZLIYALI                19.00     KAVAKLI

B-DERİNCE BİRLİK-HARB-İŞ         19.00     DERİNCE

C-Y.SERDAR-K.B.H.YILDIZ            19.00     M.A.KAĞITÇI

C-BEKİRDERE-GÖLCÜK İ.Y           17.00     CEPHANELİK

C-G.ŞİRİNKÖY-İHSANİYE              17.00     D.DERE

C-ÇINARLI-KULLAR                       17.00     DERİNCE

D-ÇERKEŞLİ-MOLLAFENARİ        17.00     ÇERKEŞLİ

D-DARICA-MUSTAFAPAŞA            18.00     BEYLİKBAĞI

D-DENİZLİKÖYÜ-GENÇ KALE       17.00     METİN OKTAY

D-S.ORHAN-DİLOVASI B.              19.00     METİN OKTAY

D-ÇAYIROVA-DİLİSKELESİ           17.00     Ç.KUŞTEPE

Bugün 08:30 TSİ - Spor

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