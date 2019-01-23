Fransa'nın başkenti Paris'in sembolleri arasında yer alan Eyfel Kulesi sabah saatlerinden itibaren kar yağışı nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı. Eyfel Kulesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, başkentte sabah saatlerinden bu yana devam eden kar nedeniyle kule ziyaretçi girişlerine kapatıldı. Açıklamada, sadece kulenin birinci katındaki restoranın açık olduğu aktarıldı. Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar nedeniyle içinde Paris'in de içinde bulunduğu 24 bölgede, 4 kademeli alarm seviyesinin 3'üncü düzeyi olan turuncu alarm verildiği bildirildi. Paris ve çevresinde tren, metro ve otobüs ulaşımını düzenleyen RATP şirketi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, etkili kar yağışının Paris'in de içinde yer aldığı Ile de France bölgesinde 150 otobüs hattının durdurulmasına yol açtığı belirtildi.
Bugün 11:34 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 11:35 TSİ
Eyfel Kulesi kar nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı
Fransa'nın başkenti Paris'in sembolleri arasında yer alan Eyfel Kulesi sabah saatlerinden itibaren kar yağışı nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.
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Bugün 11:34 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz