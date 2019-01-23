Bayram, kongre merkezi denetledi

Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Mannesman Boru Fabrikası alanında inşa edilen kültür ve kongre merkezi inşaatında çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kısa sürede bitmesi planlanan Kocaeli Kongre Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

MODERN OLACAK

Toplamda 36 dönüm alan üzerinde inşa edilen Kocaeli Kongre Merkezi inceleyen Genel Sekreter Bayram’a, Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç, Ulaşım Daire Başkanı Tolga Cankaya, Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Ihlamur ve firma yetkilileri eşlik etti. Bayram, “Kongre Merkezimiz, Doğu Marmara’nın en önemli ve en modern kongre merkezi olacak” dedi.

ÇEKİM MERKEZİ

Kocaeli’nin önemli bir ihtiyacını karşılayacak ve bu konumda en büyük eksiğini tamamlayacak olan Kocaeli Kongre Merkezi hakkında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Bayram; “Kocaeli Kongre Merkezimiz tamamlandığında, kültürel, sanatsal ve diğer etkinlikler için çekim merkezi olacak. Kocaeli’nin enerjisine yeni enerji katacak, kentimizde yapılan önemli sempozyumların ev sahibi bu merkez olacak.” dedi.