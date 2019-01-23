Yılmaz’dan Çeker’e ziyaret

Türk Yerel Hizmet Sen Bursa Şube Başkanı Muhammet Yılmaz, Şube Başkan Yardımcısı ve Türk Yerel Hizmet Sen Kocaeli İl Temsilcisi Özcan Karabulut ile birlikte Türkiye Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi Ömer Çeker’i İl Temsilciliği binasında ziyaret etti. Çalışama hayatı ve ülke sorunları ve örgütlenmenin önündeki engellerin ve kamu çalışanlarını yakın gelecekte bekleyen tehlikelerin konuşuldu. Ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten İl Temsilcisi Çeker, Ziyaret için Başkan Yılmaz ve heyetine teşekkür etti.