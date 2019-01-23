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Hürriyet, İYİ Parti ile sahaya indi

CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, 31 Mart yerel seçim ortağı olan İYİ Parti ile sabahın erken saatlerinde sahaya inerek seçim çalışmalarında bulundu.

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CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, dün 31 Mart yerel seçim ortakları olan İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Pelin Coştur Filiz’i ziyaret ederek seçim değerlendirmesinde bulunmuştu. Ziyarette her iki partinin de SKM’sinin birlikte çalışacağını ve ortak planlama yapacağını söyleyen Hürriyet, sabahın ilk saatlerinde İYİ Parti Gençlik Kolları ile birlikte sahaya indi.

İYİ PARTİ’Lİ GENÇLERLE BİR ARADA

İYİ Parti İzmit Teşkilatı ile koordineli çalışan Hürriyet, İYİ Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Sorumlu Başkan Yardımcısı Okan Can Karadeniz, Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Deha Demirtaş, İlçe Gençlik Kolları Yöneticileri Anıl Ünlü ve Doğukan Erginalp ile birlikte sabah saatlerinde vatandaşlara çay ikram ederek sohbet etti.

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ELELE OMUZ OMUZA

Hürriyet, sosyal medya hesabı üzerinden İYİ Parti Gençlik Kolları’nda “Sabah saatlerinde çalışmalarımıza destek vererek gücümüze güç kattılar. İzmit’te bu birliktelikle, elele, omuz omuza büyük işler başaracağız” notuyla teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Selin BECER

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