Hürriyet, İYİ Parti ile sahaya indi

CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, dün 31 Mart yerel seçim ortakları olan İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Pelin Coştur Filiz’i ziyaret ederek seçim değerlendirmesinde bulunmuştu. Ziyarette her iki partinin de SKM’sinin birlikte çalışacağını ve ortak planlama yapacağını söyleyen Hürriyet, sabahın ilk saatlerinde İYİ Parti Gençlik Kolları ile birlikte sahaya indi.
İYİ PARTİ’Lİ GENÇLERLE BİR ARADA
İYİ Parti İzmit Teşkilatı ile koordineli çalışan Hürriyet, İYİ Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Sorumlu Başkan Yardımcısı Okan Can Karadeniz, Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Deha Demirtaş, İlçe Gençlik Kolları Yöneticileri Anıl Ünlü ve Doğukan Erginalp ile birlikte sabah saatlerinde vatandaşlara çay ikram ederek sohbet etti.
ELELE OMUZ OMUZA
Hürriyet, sosyal medya hesabı üzerinden İYİ Parti Gençlik Kolları’nda “Sabah saatlerinde çalışmalarımıza destek vererek gücümüze güç kattılar. İzmit’te bu birliktelikle, elele, omuz omuza büyük işler başaracağız” notuyla teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Selin BECER
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz