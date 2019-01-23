Yeniköy’de Zafer Mutlu’ya büyük ilgi

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Avukat Zafer Mutlu seçim çalışmaları kapsamında Yeniköy sakinleri ile bir araya geldi. Önceki gün Yeniköy’de esnaf ziyaretleri yapan ve ev davetlerine katılan Başkan Adayı Av. Zafer Mutlu akşam da Yeniköy sakinleri ile bir araya geldi. Yeniköy Merkez Mahallesi’nde gerçekleştirilen programa Yeniköy sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

İLÇEMİZİ ORTAK AKIL İLE YÖNETELİM

Bölge sakinlerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen programda konuşan Zafer Mutlu 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde iddialı olduklarını ifade ederek “Sizlerle beraber Başiskele’mizi yönetmeye talibiz, ilçemizin liyakatli kişiler tarafından yönetilmesini istiyoruz, ilçemizin halkımız ile beraber yönetilmesini istiyoruz, 100 bine yakın insanın yaşadığı ilçede üç beş kişi ya da grup hüküm sürmesin, ortak bir akılla bu kenti yönetelim istiyoruz” diyerek 31 Mart seçimlerine çok iddialı girdiklerini, oy verirken kimsenin acaba kazanır mı endişesi taşımaması gerektiğini söyledi.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI KİMSEYİ YANILTMASIN

Genel seçimler ile yerel seçimlerin birbirinden farklı olduğunu ifade eden Mutlu “Genel seçim sonuçları kimseyi yanıltmasın, önümüzde bir yerel seçim var ve yerel seçimlerde kentimizi yönetecek isimlerle onların kadrolarını oylayacağız, partiler kadar adaylar da yarışacaklar. Genel seçim sonuçları kimseyi yanıltmasın. Bizler Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı Başiskele’de zafer kazanacağız” dedi.