Gönül, Hürriyet’i mi taklit ediyor?

CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet ve AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül’ün 31 Mart’ta gerçekleştirecek olan yerel seçimler için saha çalışmaları devam ederken ortaya ilginç görüntülerde çıkmaya devam ediyor. İsmi daha önce açıklanan ve çalışmalara daha önce başlayan Fatma Kaplan Hürriyet’in ardından adaylığı açıklanan AKP İzmit adayı Sibel Gönül’ün çalışmalarında CHP adayıyla benzer fotoğraflar paylaşması Sibel Gönül, Fatma Kaplan Hürriyet’i mi taklit ediyor sorusunu akıllara getirdi.
AYNI MEKAN AYNI POZ
Saha çalışmaları kapsamında Kapanönü Sokaktaki esnafı ziyaret eden Fatma Kaplan Hürriyet, Kebapçı Memduh isimli döner salonuna giderek vatandaşlar için döner kesmişti. 18 Ocak’ta yapılan bu ziyaretin ardından ise dün AKP adayı Sibel Gönül, aynı bölgeyi ziyaret ederek yine Kebapçı Memduh’ta Fatma Kaplan Hürriyet’le aynı pozu vererek paylaştı. Daha önce Kocaelispor için de Fatma Kaplan Hürriyet ile benzer paylaşımlar yapan Gönül’ün sosyal medya paylaşımlarında benzer ifadeler kullanması da dikkatlerden kaçmadı. Selin BECER
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Yorumlar
(3 )
Vatandaş - kesinlikle, taklit ediyor. Başka çaresi yokki . sibel gönül bu şehre ne katmış bu güne kadar
hacı - kebapçının KIVRAK zekası
İzmitli Vatandaş - Gönül Hürriyetten yana :)
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