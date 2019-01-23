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Gönül, Hürriyet’i mi taklit ediyor?

İzmit’in iki adayı isimleri açıklandığı günden itibaren çalışmalara hızlı bir şekilde başlarken Sibel Gönül’ün geçtiğimiz gün yaptığı dönerci ziyareti ve orada paylaştığı fotoğraf akıllara Sibel Gönül çalışmalarında Fatma Kaplan Hürriyet’i mi taklit ediyor? sorusunu getirdi.

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CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet ve AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül’ün 31 Mart’ta gerçekleştirecek olan yerel seçimler için saha çalışmaları devam ederken ortaya ilginç görüntülerde çıkmaya devam ediyor. İsmi daha önce açıklanan ve çalışmalara daha önce başlayan Fatma Kaplan Hürriyet’in ardından adaylığı açıklanan AKP İzmit adayı Sibel Gönül’ün çalışmalarında CHP adayıyla benzer fotoğraflar paylaşması Sibel Gönül, Fatma Kaplan Hürriyet’i mi taklit ediyor sorusunu akıllara getirdi.

AYNI MEKAN AYNI POZ

Saha çalışmaları kapsamında Kapanönü Sokaktaki esnafı ziyaret eden Fatma Kaplan Hürriyet, Kebapçı Memduh isimli döner salonuna giderek vatandaşlar için döner kesmişti. 18 Ocak’ta yapılan bu ziyaretin ardından ise dün AKP adayı Sibel Gönül, aynı bölgeyi ziyaret ederek yine Kebapçı Memduh’ta Fatma Kaplan Hürriyet’le aynı pozu vererek paylaştı. Daha önce Kocaelispor için de Fatma Kaplan Hürriyet ile benzer paylaşımlar yapan Gönül’ün sosyal medya paylaşımlarında benzer ifadeler kullanması da dikkatlerden kaçmadı. Selin BECER

18 Ocak'ta Hürriyet'in ziyaret fotoğrafı

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Dün Sibel Gönül'ün sosyal medya hesabından da paylaşılan ziyaret fotoğrafı

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Yorumlar

(3)
03

Vatandaş - kesinlikle, taklit ediyor. Başka çaresi yokki . sibel gönül bu şehre ne katmış bu güne kadar

Yanıtla . 1Beğen 23 Ocak 15:03
02

hacı - kebapçının KIVRAK zekası

Yanıtla . 0Beğen 23 Ocak 14:51
01

İzmitli Vatandaş - Gönül Hürriyetten yana :)

Yanıtla . 2Beğen 23 Ocak 13:50
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