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İYİ Parti’nin gözü bu kez Çayırova’da

CHP ve İYİ Parti arasında yapılan yerel seçim ittifakında Kocaeli’de bulunan ilçelerin tartışmaları devam ederken Çayırova’nın İYİ Parti’ye bırakılması gündeme geldi.

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Yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP-İYİ Parti seçim ittifakında Kocaeli’de ilçe adaylık tartışmaları devam ediyor. CHP Kocaeli Büyükşehir adayı çıkarmazken İYİ Parti İzmit’te CHP’ye kesin destek veriyor. Fakat ilimizde bazı ilçelerde İYİ Parti hala kendi adaylarına destek istemeye devam ediyor. İlk olarak Kandıra ve Körfez ilçelerinin kendisine bırakılmasını isteyen İYİ Parti bu kez gözünü Çayırova’ya dikti.

PAZAR GÜNÜ NETLEŞECEK

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay konunun Pazar günü yapılacak Parti meclisinde netleşeceğini söylerken, CHP’nin Çayırova adayı Selahattin Kaya böyle bir durumun söz konusu bile olamayacağını söyledi. İYİ Parti’nin ise Çayırova’da Saadet Partisi'nden İYİ Parti'ye geçen İsmail Bayrak ve CHP’den milletvekili aday adayı olan Mustafa Anaç’ı aday göstermek istediği kulislerde konuşuluyor.

KESİNLEŞEN BİR ŞEY YOK

Konu ile ilgili konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Ankara’ya İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz bey ile Çayırova hakkında görüşlerimizi bildirdik. Henüz kesinleşen bir şey yok. Pazar günü Parti Meclisi Toplantısında Çayırova’nın durumu netleşecek. Bizler de henüz bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

GENEL MERKEZDEN HABER BEKLİYORUZ

Konu ile ilgili konuşan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ise, “İttifakımız sağlıklı ve güzel bir şekilde ilerliyor. Çayırovsa konusunda biz gerekli görüşlerimizi rapor halinde genel merkeze verdik. Genel merkezden bugün yarın Çayırova ile ilgili net bir karar çıkar. Genel merkezimizden haber bekliyoruz” ifadelerini kulladı.

ÇAYIROVA’NIN VERİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

CHP Çayırova’nın Belediye Başkan Adayı ve eski İlçe Başkanı Selahattin Kaya, “Akşam İl Başkanımız Cengiz Sarıbay, Parti Meclisi Üyemiz Haydar Akar ve Milletvekilimiz Tahsin Tarhan ile birlikte toplantı yaptık. Çayırova’nın İYİ Parti’ye verilmesi CHP’nin gündeminde bile değil. Masada böyle bir şey konuşulmadı. Çayırova’nın İYİ Parti’ye bırakılması söz konusu bile değil. Haydar bey ve Cengiz bey de aynı şekilde dile getirdi” dedi. Selin BECER

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