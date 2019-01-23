Olay Körfez Yeniyayla mahallesinde meydana geldi. Mahallede uzun süredir faaliyet gösteren bir demirdöküm fabrikasının deposundan yaklaşık 2 gün önce bir toz bulutu havalandı. Bölgedeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedilen toz bulutunun içerisinde demir tozu da tespit edildi. Yaklaşık 20 dakika boyunca mahalleyi etkileyen toz bulutu daha sonra rüzgarın etkisiyle dağıldı.
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Fabrikadan bırakılan demir tozu mahalleyi kapladı
Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasından bırakılan demir tozu mahalleyi etkisi altına aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz