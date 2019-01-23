Gebze’de inşaatlara dadanan hırsızlar yakalandı

Olay, 12 Ocak tarihinde Gebze ilçesi Osmanyılmaz Mahallesi 633 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan bir inşaat halindeki binaya giren 2 kişi içeride bulunan 8 adet diyafon ve 1 adet kombi çalarak kayıplara çalıştı. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Plakası tespit edilen şahısların kullandığı aracın Osmangazi Köprüsü’nde geçiş yaptığını tespit eden ekipler tarafından düzenlenen operasyonda U.A. (30), ve S.C. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların içerisinde olduğu araçta yapılan aramada 32 adet diyafon ele geçirildi. Bursa ve Yalova’da da hırsızlık yaptıkları tespit edilen şahıslar, götürüldüğü Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.