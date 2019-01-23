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Genç MÜSİAD Kocaeli Şubesinde başkan değişiyor

GENÇ MÜSİAD Kocaeli Şubesinin 9. Olağan Genel Kurulu 26 Ocak Cumartesi günü saat 11.00’de Metropol İş Merkezindeki Müsiad Sosyal Tesislerinde gerçekleşecek.

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GENÇ MÜSİAD Kocaeli Şubesinin 9. Olağan Genel Kurulu 26 Ocak Cumartesi günü saat 11.00’de Metropol İş Merkezindeki Müsiad Sosyal Tesislerinde gerçekleşecek. Genel kurula MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da katılacak.

GENEL KURUL AKIŞI

Genel kurul saat 10.00 ile 11.00 arasındaki kayıt işlemlerinin ardından başlayacak. Saat 11.00 ile 13.00 arasında mevcut başkan Emre Doğan, MÜSİAD Kocaeli Başkanı Celal Ayvaz, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın ve protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Konuşmaların ardından tüm üyelere yemek verilecek. Genç MÜSİAD Kocaeli Şubesinin 9. Olağan Genel Kurulunda dört yıldır derneğin başkanlığını yürüten Emre Doğan yeniden aday olmayacak. İki dönemdir başkan olan Emre Doğan, bu genel kurulda başkanlığı Av. Muhammed Seydaoğlu'na bırakacak. İki yıl boyunca derneğin başkanlığını Av. Muhammed Seydaoğlu yürütecek.

MUHAMMED SEYDAOĞLU KİMDİR?

1989 Kocaeli doğumlu Lisans eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 2013 yılından beri Kocaeli Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 2 dönemdir Kocaeli Müsiad Gençlik Kurulunda Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte birlikte, Hukukçular Derneği Kocaeli Temsilciliği ve  İstanbul Tahkim Merkezi üyeliği yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Bugün 13:31 TSİ - Ekonomi

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